Журналисты просят не спекулировать на деле Гонгадзе, а расследовать его

Украинские журналисты в день 16-й годовщины исчезновения Георгия Гонгадзе призывают президента, премьера, министра внутренних дел и генпрокурора системно проводить оперативные и качественные расследования агрессии в отношении журналистов.

Об этом говорится в обращении, обнародованном на сайте Института массовой информации.

Украинские медиа-организации не сомневаются в законности приговора Алексею Пукачу, который получил пожизненное заключение.

"Мы также призываем политиков и чиновников прекратить политические спекуляции вокруг дела Гонгадзе и других дел, связанных с агрессией в отношении журналистов – никакие слова не заменят расследований", - сказано в обращении.

Они отмечают, что в 2016 году ситуация с расследованиями препятствий и нападений на журналистов несколько улучшилась по сравнению с 2015 годом.

По данным МВД, за первые восемь месяцев 2016 года в суд было направлено 15 дел, связанных с препятствованием профессиональной журналистской деятельности, по сравнению с только тремя делами, которые дошли до суда в течение аналогичного периода 2015 года.

Однако, указывают журналисты, самих случаев нападений на журналистов все же в разы больше, и системная работа по расследованию и борьбе с безнаказанностью обязательно должен интенсифицироваться. .

Журналисты требуют найти убийц журналиста Павла Шеремета, проводить оперативные расследования преступлений против свободы слова в Украине, активно содействовать созданию общественного вещания и разгосударствлению печатных СМИ.

Традиционно, 16 сентября в Киеве и других городах проходят митинги памяти Георгия Гонгадзе и всех погибших украинских журналистов. Акции происходят без всякой партийной или организационной символики. В Киеве акция состоится под стелой на Майдане Независимости, начало в 18.30.

Как известно, Высший спецсуд 12 октября начнет рассматривать кассацию на приговор для экс-начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, осужденного за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному тюремному заключению за убийство Гонгадзе.

Георгий Гонгадзе исчез 16 сентября 2000 года, в дальнейшем в лесу под Киевом нашли его обезглавленное тело.