Журналісти просять не спекулювати на справі Гонгадзе, а розслідувати її

Українські журналісти у день 16-ї річниці зникнення Георгія Гонгадзе закликають президента, прем’єра, міністра внутрішніх справ та генпрокурора системно проводити оперативні і якісні розслідування агресії щодо журналістів.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на сайті Інституту масової інформації.

Українські медіа-організації не сумніваються у законності вироку Олексію Пукачу, який отримав довічне ув’язнення.

"Ми також закликаємо політиків та чиновників припинити політичні спекуляції навколо справи Гонгадзе та інших справ, пов’язаних із агресією щодо журналістів – жодні слова не замінять розслідувань", - сказано у зверненні.

Вони зазначають, що у 2016 році ситуація із розслідуваннями перешкоджань і нападів на журналістів дещо покращилася порівняно з 2015 роком. За даними МВС, за перші вісім місяців 2016 року до суду було скеровано 15 справ, пов’язаних з перешкоджаннями професійній журналістській діяльності, порівняно до лише трьох справ, які дійшли до суду протягом аналогічного періоду 2015 року.

Однак, яка вказують журналісти, самих випадків нападів на журналістів все ж у рази більше, і системна робота щодо розслідувань і боротьби з безкарністю обов’язково мусить інтенсифікуватися. .

Журналісти вимагають знайти вбивць журналіста Павла Шеремета, проводити оперативні розслідування злочинів проти свободи слова в Україні, активно сприяти створенню суспільного мовлення та роздержавленню друкованих ЗМІ.

Традиційно, 16 вересня в Києві та інших містах відбуваються мітинги пам'яті Георгія Гонгадзе та всіх загиблих українських журналістів. Акції відбуваються без жодної партійної чи організаційної символіки. У Києві акція відбудеться під стелою на Майдані Незалежності, початок о 18.30.

Як відомо, Вищий спецсуд 12 жовтня почне розглядати касацію на вирок для екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного тюремного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року, надалі в лісі під Києвом знайшли його обезголовлене тіло.