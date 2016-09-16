Transparency: решение МВФ дать Украине кредит было политическим

Международная организация Transparency International считает решение Международного валютного фонда предоставить Украине транш в размере 1 млрд долларов политическим.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Transparency International со ссылкой на слова председателя правления Хосе Угаса, сообщают "Украинские новости".

"Если бы решение о предоставлении платежей формировалось на обычных условиях предоставления займа, то оно было бы отрицательным. Но политика возобладала, и Украине подадут еще один "спасательный круг", – сказал Угас.

Он назвал Украину страной, которая имеет "правящую элиту, скомпрометированную коррупцией", и отметил, что страна будет оставаться уязвимой к коррупции и захвату власти, пока не наладит экономику и не покончит с безнаказанностью чиновников.

Также Угас выразил сомнение, что с существующей судебной системой в Украине будет доведено до конца дело в отношении экс-президента Виктора Януковича.

"Тот факт, что дело Януковича не имеет успеха, является символическим признаком того, что система не работает. На прошлой неделе Государственная служба финансового мониторинга сообщила, что суммы, присвоенные Януковичем, составили 7,5 млрд долларов США. Такие дела довольно плохо расследуются судебной системой, и это не соответствует нашим целям, а правительство затягивает время реформирования системы", – сказал он.

По его словам, антикоррупционный суд может быть создан в Украине уже этой осенью с соответствующими изменениями в законодательстве.

Угас считает, что доноры, которые предоставляют международную финансовую помощь, должны принимать во внимание независимость судебной системы, а также создание функциональных антикоррупционных судов.

Как известно, 14 сентября МВФ решил выделить Украине третий транш в размере 1 млрд долларов по программе расширенного финансирования EFF.

Изначально предполагалось, что третий транш составит 1,7 млрд долларов, который должен был поступить в страну еще в 2015 году.

Из-за невыполнения Украиной всех условий фонд снизил размер транша с 1,7 млрд долларов до 1 млрд.