Путин считает, что захватил Крым в соответствии с уставом ООН

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Пятница, 16 сентября 2016, 17:59

Президент России Владимир Путин считает, что захват Крыма был не аннексией, а законным присоединением в рамках международных норм.

Об этом он сообщают "РИА Новости".

"Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала, а все, что произошло с Крымом, – результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели ее до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории", – сказал Путин.

По его словам, присоединение Крыма к РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Так он отреагировал на слова посла Украины в СНГ Николая Дорошенко, который выступил против председательства России в СНГ в 2017 году и заявил, что Украина примет участие в переписи населения 2020 года в СНГ, если во время ее проведения Россия будет рассматривать население Крыма как граждан Украины.

Темы: Крым Путин Росcия аннексия
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IP: 107.77.76.---Oleg Kikta16.09.2016 18:28
Скажіть мені, ну не Xy@лo?
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