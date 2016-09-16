Путин считает, что захватил Крым в соответствии с уставом ООН

Президент России Владимир Путин считает, что захват Крыма был не аннексией, а законным присоединением в рамках международных норм.

Об этом он сообщают "РИА Новости".

"Первое, что хотел бы сказать, что Россия ничего не аннексировала, а все, что произошло с Крымом, – результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели ее до государственного переворота. Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории", – сказал Путин.

По его словам, присоединение Крыма к РФ произошло в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Так он отреагировал на слова посла Украины в СНГ Николая Дорошенко, который выступил против председательства России в СНГ в 2017 году и заявил, что Украина примет участие в переписи населения 2020 года в СНГ, если во время ее проведения Россия будет рассматривать население Крыма как граждан Украины.