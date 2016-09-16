Друг Путина через суд заставил издания удалить статью о его элитном жилье

Останкинский суд Москвы заставил газету "Ведомости" уничтожить тираж номера, в котором была статья о строительстве дома в Барвихе для головы "Роснефти" Игоря Сечина.

Об этом в пятницу пишет российское издание "Медуза".

Суд удовлетворил иск самого Сечина.

"Суд согласился с мнением истца, который утверждал, что информация в статье вынесена на обсуждение" ради любопытства публики ". Представители" Ведомостей "указывали, что данные были взяты из открытых источников и настаивали, что информация представляет общественный интерес", - пишет издание.

"Ведомости" заставляют удалить заметку с сайта и уничтожить тираж номера, остался.

Как пишет издание, расследование под названием "Сечин вьет гнездо в Барвихе" было опубликовано в "Ведомостях" 20 июля 2016.

В статье рассказывалось о строительстве Сечиным дома на участке площадью три гектара в центре нового поселка на Рублевском шоссе под Москвой.

Как известно, в 2014 году по отношению к Сечина правительство США ввел ограничительные санкции.