Луценко отказался дискутировать с Лещенко о коррупции

Генпрокурор Юрий Луценко отказался от участия в панели "Борьба с коррупцией", которая проходит в рамках встречи Ялтинской Европейской Стратегии из-за того, что в событии примет участие нардеп БПП Сергей Лещенко.

Об этом заявила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Юрий Луценко, как и министр внутренних дел Арсен Аваков, отказался от участия в панели "Борьба с коррупцией" (...) по моральным причинам, поскольку третьим участником данной панели является народный депутат Сергей Лещенко", - написала она в Facebook.

"Говорить о борьбе с коррупцией вместе с Лещенко считаю неприличным и неприемлемым", - процитировала она Луценко.

Украинская правда