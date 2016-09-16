Луценко отказался дискутировать с Лещенко о коррупции

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Пятница, 16 сентября 2016, 19:37

Генпрокурор Юрий Луценко отказался от участия в панели "Борьба с коррупцией", которая проходит в рамках встречи Ялтинской Европейской Стратегии из-за того, что в событии примет участие нардеп БПП Сергей Лещенко.

Об этом заявила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

"Юрий Луценко, как и министр внутренних дел Арсен Аваков, отказался от участия в панели "Борьба с коррупцией" (...) по моральным причинам, поскольку третьим участником данной панели является народный депутат Сергей Лещенко", - написала она в Facebook.

"Говорить о борьбе с коррупцией вместе с Лещенко считаю неприличным и неприемлемым", - процитировала она Луценко.

Украинская правда

Темы: Лещенко Луценко коррупция
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IP: 37.55.114.---musician16.09.2016 20:21
Ну Аваков в обозримом будущем - клиент НАБУ. А Югик что - чистым себя ощущает !?
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