Луценко відмовився дискутувати з Лещенком про корупцію

Генпрокурор Юрій Луценко відмовився від участі в панелі "Боротьба з корупцією", яка проходить у рамках зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, через те, що у події братиме участь нардеп БПП Сергій Лещенко.

Про це заявила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

"Юрій Луценко, як і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відмовився від участі в панелі "Боротьба з корупцією" (…) з моральних причин, оскільки третім учасником даної панелі є народний депутат Сергій Лещенко", - написала вона на Facebook.

"Говорити про боротьбу із корупцією разом із Лещенком вважаю непристойним і неприйнятним", - процитувала Луценка прес-секретар.

Українська правда