Луценко відмовився дискутувати з Лещенком про корупцію

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 19:37

Генпрокурор Юрій Луценко відмовився від участі в панелі "Боротьба з корупцією", яка проходить у рамках зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії, через те, що у події братиме участь нардеп БПП Сергій Лещенко.

Про це заявила прес-секретар глави ГПУ Лариса Сарган.

"Юрій Луценко, як і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, відмовився від участі в панелі "Боротьба з корупцією" (…) з моральних причин, оскільки третім учасником даної панелі є народний депутат Сергій Лещенко", - написала вона на Facebook.

"Говорити про боротьбу із корупцією разом із Лещенком вважаю непристойним і неприйнятним", - процитувала Луценка прес-секретар.

Українська правда

Теми: Лещенко Луценко корупція
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IP: 37.55.114.---musician16.09.2016 20:21
Ну Аваков в обозримом будущем - клиент НАБУ. А Югик что - чистым себя ощущает !?
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