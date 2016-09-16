СНБО поручил Кабмину увеличить финансирование силовиков

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Пятница, 16 сентября 2016, 21:21

Совет нацбезопасности и обороны рассмотрел вопросы обеспечения дополнительного финансирования сектора безопасности и обороны в рамках бюджета текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства по результатам заседания.

В частности, Кабмину по итогам заседания поручено внести изменения в закон "О Государственном бюджете Украины на 2016 год" для того, чтобы увеличить финансирование Минобороны, Генуправления разведки Минобороны, Нацполиции, Госпогранслужбы и других силовых структур.

Согласно сообщению, соответствующий проект закона будет внесен в Верховную Раду в ближайшее время.

В то же время, как отмечается на сайте главы государства, президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 13 сентября 2016 года о предложениях к законопроекту "О Государственном бюджете Украины на 2017 год" по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны Украины ".

В решении СНБО предлагается предусмотреть в законопроекте не менее 5% от валового внутреннего продукта для сектора безопасности и обороны Украины.

Финансирование потребностей сектора безопасности и обороны предложено предусмотреть в объеме не менее 129,267 млрд гривен, в том числе не менее 114,8 млрд гривен - из общего фонда госбюджета, 8,467 млрд гривен - из спецфонда госбюджета, в частности 3 млрд гривен - из спецфонда госбюджета за счет конфискованных средств и полученных от реализации конфискованного по решению суда имущества за совершение коррупционных правонарушений.

Как известно, в четверг вечером правительственный проект закона о госбюджете Украины на 2017 год были внесены в Верховную Раду.

Украинская правда

Темы: СНБО Кабинет министров Минобороны
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