РНБО доручила Кабміну збільшити фінансування силовиків

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П'ятниця, 16 вересня 2016, 21:21

Рада нацбезпеки і оборони розглянула питання забезпечення додаткового фінансування сектору безпеки і оборони в межах бюджету поточного року.

Про це повідомляє прес-служба відомства за результатами засідання.

Зокрема, Кабміну за підсумками засідання доручено внести зміни до закону "Про Державний бюджет України на 2016 рік" задля того, щоб збільшити фінансування Міноборони, Генуправління розвідки Міноборони,  Нацполіції, Держприкордонслужби та інших силових структур.

Згідно з повідомленням, відповідний проект закону буде внесено до Верховної Ради найближчим часом.

Водночас, як зазначається на сайті голови держави, президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО від 13 вересня 2016 року про пропозиції до законопроекту "Про Державний бюджет України на 2017 рік" за статтями, пов'язаними із гарантуванням національної безпеки і оборони України".

У рішенні РНБО пропонується передбачити в законопроекті не менше 5% від валового внутрішнього продукту для сектору безпеки і оборони України.

Фінансування потреб сектору безпеки і оборони запропоновано передбачити в обсязі не менш ніж 129,267 млрд гривень, зокрема не менше 114,8 млрд гривень - із загального фонду держбюджету, 8,467,94 млрд гривень - зі спецфонду держбюджету, зокрема 3 млрд гривень - зі спецфонду держбюджету за рахунок конфіскованих коштів та одержаних від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна за вчинення корупційних правопорушень.

Як відомо, у четвер ввечері урядовий проект закону про держбюджет України на 2017 рік було внесено до Верховної Ради.

Українська правда

Теми: РНБО Кабінет міністрів Міноборони
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