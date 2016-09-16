425 взрывов зафиксировали наблюдатели ОБСЕ в Донецкой области в четверг

Сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали 425 взрывов в Донецкой области 15 сентября.

Об этом говорится в отчете миссии 15 сентября.

"СММ (специальная мониторинговая миссия) зафиксировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, насчитав 425 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (670 взрывов)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в Луганской области мониторинговая миссия не зафиксировала нарушений режима прекращения огня.

Как известно, миссия ОБСЕ зафиксировала 670 взрывов в Донецкой области 14 сентября.

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