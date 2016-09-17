Вышеградская группа отказалась от квот по беженцам

Польша, Венгрия, Чехия и Словакия заявили, что страны должны принимать мигрантов исходя из собственных возможностей.

Об этом пишет DW.com.

Вышеградская четверка на саммите ЕС в Братиславе приняла собственное заявление, в котором отвергла квоты по распределению беженцев по странам Евросоюза.

В заявлении, в частности, предлагается ввести для контроля миграции такой же порядок, как в США, где вся информация о мигранте должна быть передана властям еще до его въезда в страну. Как отмечается в документе, защита границ - это эффективный способ борьбы с нелегальной миграцией.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил на саммите в Братиславе, что в ходе встречи не удалось изменить миграционную политику ЕС, которую он назвал "саморазрушительной и наивной".

По его словам, если Германия не пойдет на жесткое ограничение количества мигрантов, это вызовет поршневой эффект, в результате которого еще больше людей хлынет в Европу.

Орбан также сообщил, что лидеры стран, расположенных на так называемом "балканском маршруте" миграции, а также Германии и Австрии встретятся 24 сентября в Вене и попытаются найти "путь для движения вперед".