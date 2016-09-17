Пентагон сообщил о уликвидации министра информации ИГИЛ

В результате авиаудара убит один из высокопоставленных лидеров экстремистской группировки "Исламское государство" Ваиль Адиль Салман аль-Фуйяд.

Об этом заявил представитель Пентагона Питер Кук, передает BBC.

Также известный под псевдо "Доктор Ваиль", он был министром информации ИГИЛ и отвечал за производство пропагандистских видео со сценами убийств.

Согласно заявлению Пентагона, авиаудар, убивший аль-Фуйяда, был нанесен коалицией 7 сентября в районе сирийского города Ракка.

Фуйяд считался ближайшим соратником пресс-секретаря ИГ Абу Мухаммада аль-Аднани, который был убит в прошлом месяце.

"Уничтожение высокопоставленного лидера ИГИЛ снизит ее способность удерживать территорию, а также планировать, финансировать и руководить нападениями внутри и за пределами региона", - заявил Кук.