Пентагон сообщил о уликвидации министра информации ИГИЛ

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Суббота, 17 сентября 2016, 03:14

В результате авиаудара убит один из высокопоставленных лидеров экстремистской группировки "Исламское государство" Ваиль Адиль Салман аль-Фуйяд.

Об этом заявил представитель Пентагона Питер Кук, передает BBC.

Также известный под псевдо "Доктор Ваиль", он был министром информации ИГИЛ и отвечал за производство пропагандистских видео со сценами убийств.

Согласно заявлению Пентагона, авиаудар, убивший аль-Фуйяда, был нанесен коалицией 7 сентября в районе сирийского города Ракка.

Фуйяд считался ближайшим соратником пресс-секретаря ИГ Абу Мухаммада аль-Аднани, который был убит в прошлом месяце.

"Уничтожение высокопоставленного лидера ИГИЛ снизит ее способность удерживать территорию, а также планировать, финансировать и руководить нападениями внутри и за пределами региона", - заявил Кук.

Темы: США Сирия терроризм
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