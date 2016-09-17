Лидеры ЕС разрабатывают план обновления Евросоюза

На неформальной встрече лидеров стран-членов Европейского Союза в Братиславе было условлено разработать стратегию восстановления общественного доверия к Евросоюзу после шока от Brexit.

Об этом пишет DW.com.

Так называемая "Братиславская дорожная карта", которую предложили Еврокомиссия и президент Европейского Совета Дональд Туск, содержит такие пункты, как миграция и внешние границы, внутренняя и внешняя безопасность, экономическое и социальное развитие. Детальный план обновления ЕС должен быть подготовлен к марту 2017 года.

Британский референдум по выходу из ЕС погрузил остальные страны блока в "критическую" ситуацию, заявила на встрече в Братиславе канцлер Германии Ангела Меркель.

"Мы договорились о том, что Европа, которая находится в критической ситуации после референдума в Великобритании, но и из-за других проблем, которые мы имеем, что мы должны совместно согласовать повестку дня, что мы должны иметь рабочий план", - сказала Меркель.

По ее словам, представители европейских стран соглашаются в необходимости компромиссов, чувства солидарности, сотрудничества.

Как сообщалось, Вышеградская четверка на саммите ЕС в Братиславе приняла собственное заявление, в котором отвергла квоты на распределение беженцев по странам Евросоюза.