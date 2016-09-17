Франция передала Египту второй "Мистраль", который не продали России

В порту города Сен-Назер во Франции состоялась церемония передачи Египту второго корабля типа "Мистраль".

Об этом, ссылаясь на французские СМИ, пишет DT.ua.

Над вертолетоносцем поднят египетский флаг. Корабль получил название "Анвар Садат" – в честь третьего президента Египта.

Как известно, єтот вертолетоносец строился для России и должен был носить название "Владивосток". Однако в 2014 году Париж заморозил поставку двух кораблей данного типа в связи с агрессией Кремля против Украины.

Позже контракт на поставку "Мистралей" между РФ и Францией был расторгнут. Власти Египта проявили желание купить оба корабля. Был подписан новый контракт.