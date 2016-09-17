США не признают российские выборы в оккупированном Крыму - Госдеп

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Суббота, 17 сентября 2016, 05:24

Соединенные Штаты не признают легитимными и не признают результаты выборов в Государственную думу России, которые пройдут в Крыму 18 сентября.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

"Наша позиция по Крыму ясна: полуостров остается неотъемлемой частью Украины. Связанные с Крымом антироссийские санкции, не будут сняты, пока Россия не вернет контроль над Крымом Украине", — говорится в заявлении.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро пообещали не признавать легитимность выборов в Госдуму РФ, которые пройдут в том числе в Крыму.

Также о неприемлимости российских парламентских выборов в оккупированном Крыму и непризнании их результатов заявил министр иностранных дел Дании Кристиан Йенсен.

Как сообщалось, миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет наблюдать за выборами в госдуму РФ, которые нелегитимно собираются проводить российские оккупационные власти в Крыму.

В случае проведения выборов в оккупированном Крыму, абсолютное большинство Госдумы РФ будет выбрано нелегитимно.

Ранее президент Петр Порошенко призвал не признавать легитимность парламентских выборов России, которые Москва пытается провести во временно оккупированных Крыму и Севастополе.

Темы: США Крым санкции Госдума Росcия
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