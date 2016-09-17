На Ровенщине полицейские изъяли около 180 кг янтаря

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Суббота, 17 сентября 2016, 06:39

В пгт Рокитное Ровенской области правоохранители изъяли партию янтаря-сырца общим весом около 180 килограммов и стоимостью камней на "черном" рынке более 1,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Во время проведения оперативной отработки, работники роты полиции особого назначения в Ровенской области, по предоставленной оперштабом информации, остановили автомобиль "Subaru" под управлением 28-летнего жителя Кировоградской области. При осмотре в багажнике авто было обнаружено пять мешков с янтарем общим весом около 180 кг.

 
фото:npu.gov.ua
 

Кроме того, патрульные полицейские, которые в рамках проведения отработки проверяли автомобили на автодороге Киев-Ковель, остановили "MITSUBISHI Outlander", который принадлежит 26-летнему жителю Старого Села Рокитновского района. В салоне автомобиля полицейские обнаружили около шести килограммов янтаря-сырца, пистолет для отстрела резиновых пуль, патроны к нему, а также около 20 тысяч гривен.

Проводятся следственные действия.

Как известно, в начале июля СБУ, ГПУ и Нацполиция провели в Ровенской спецоперацию "Янтарь", во время которой было изъято более 160 000 долларов, 4700 евро и 94,5 тысячи гривен.

В причастности к незаконной добычи янтаря в Ровенской области подозревают 32 человека. Луценко сообщил о задержании пятерых участников схемы.

В день обысков и задержаний от исполнения обязанностей был отстранен прокурор области Анатолий Ковальчук.

Как сообщалось, 12 сентября в рамках операции были задержаны сарненский прокурор и два организатора незаконной добычи драгоценных камней.

Темы: Ровенская область янтарь
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