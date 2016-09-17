На Рівненщині поліцейські вилучили близько 180 кг бурштину

У смт Рокитне Рівненської області правоохоронці вилучили партію бурштину-сирцю загальною вагою близько 180 кілограмів і вартістю каміння на "чорному" ринку понад 1,5 мільйона гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Під час проведення оперативного відпрацювання, працівники роти поліції особливого призначення у Рівненській області, за наданою оперштабом інформацією, зупинили автомобіль "Subaru" під керуванням 28-річного жителя Кіровоградської області. Під час огляду в багажнику авто було виявлено п’ять мішків із бурштином загальною вагою близько 180 кг.

фото:npu.gov.ua

Крім того, патрульні поліцейські, які в рамках проведення відпрацювання перевіряли автомобілі на автодорозі Київ-Ковель, зупинили "MITSUBISHI Outlander", який належить 26-річному жителю Старого Села Рокитнівського району. В салоні автівки поліцейські виявили близько шести кілограмів бурштину-сирцю, пістолет для відстрілу гумових куль, набої до нього, а також близько 20 тисяч гривень.

Наразі проводяться слідчі дії.

Як відомо, на початку липня СБУ, ГПУ і Нацполіція провели на Рівненщині спецоперацію "Бурштин", під час якої було вилучено понад 160 тисяч доларів, 4,7 тисяч євро та 94,5 тисячі гривень.

У причетності до незаконного видобутку бурштину у Рівненській області підозрюють 32 людини. Луценко повідомив про затримання п'ятьох учасників схеми.

В день обшуків і затримань від виконання обов’язків був відсторонений прокурор Анатолій Ковальчук.

Як повідомляось,11 вересня, під час повітряного патрулювання державного кордону екіпажем прикордонного літака виявлено чотири ділянки незаконного видобутку бурштину поблизу н.п. Кухітська Воля, Грицьки та Грані Рівненської області.

12 вересня керівник МВС Арсен Аваков повідомив, що в рамках операції, було затримано сарненського прокурора та двох організаторів незаконного видобутку дорогоцінного каміння.