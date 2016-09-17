Обнародованы основные показатели проекта госбюджета-2017

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Суббота, 17 сентября 2016, 07:51

Доходы в проекте госбюджета предусмотрены в размере 712,5 млрд грн, расходы - 790 млрд грн.

Основные показатели государственного бюджета на 2017 год обнародовал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно предложенному проекту, доходы в госбюджет в 2017 году предусмотрены в размере 712,5 млрд грн, а расходы - 790 млрд грн. При этом дефицит составит 77,5 млрд грн - 3% ВВП.

Проект предполагает рост минимиальной зарплаты и прожиточного минимума почти на 10% (до 1762 грн) при увеличении расходов на социальную сферу на 35 млрд грн.

Приоритентной сферой названа оборона и безопасность. Расходы на оборону составят 5% ВВП.

Также в приоритете бюджета – дороги и энергоэффективность. Кабмин предлагает потратить на ремонт 14,2 млрд грн. и ожидает привлечение средств международных доноров до 27,2 млрд грн. На энергоэффективность предусмотрено 800 млн грн и ожидаемые от международных доноров до 3 млрд грн.

На образование правительство предлагает выделить 145,1 млрд грн, что на 17% больше, чем в этом году. К концу 2017 года Кабмин хочет повысить зарплаты учителям в среднем на 1475 грн. На стипендии запланировано на 576 млн грн больше, чем в этом году. 

Кроме того кабмин предусмотрел и рост зарплат медработников. Министерство здравоохранения получит 58 млрд грн, из них почти 6 млрд на централизованную закупку медикаментов.

Культурная сфера также названа приоритетной, в следующем году Кабмин предлагает выделить 3,028 млрд грн. На Евровидение предусмотрены 455 млн грн и 500 млн грн заложено на создание и распространение национальных фильмов. 

На дипломатическую службу правительство предлагает выделить 4 млрд грн, что на 1 млрд больше чем в этом году.

Как сообщалось, 15 сентября правительственный проект закона о госбюджете Украины на 2017 год внесен в Верховную Раду.

Темы: бюджет Кабинет министров
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