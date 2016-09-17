Оприлюднено основні показники проекту держбюджету-2017

Доходи у проекті держбюджету передбачені в розмірі 712,5 млрд грн, витрати - 790 млрд грн.

Основні показники державного бюджету на 2017 рік оприлюднив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Відповідно до запропонованого проекту, доходи до держбюджету в 2017 році передбачено в розмірі 712,5 млрд грн, а витрати - 790 млрд грн. При цьому дефіцит складе 77,5 млрд грн - 3% ВВП.

Проект передбачає зростання мініміальної зарплати і прожиткового мінімуму майже на 10% (до 1762 грн) при збільшенні витрат на соціальну сферу на 35 млрд грн.

Пріорітентною сферою названа оборона і безпека. Витрати на оборону складуть 5% ВВП.

Також в пріоритеті бюджету - дороги і енергоефективність. Кабмін пропонує витратити на ремонт 14,2 млрд грн. і очікує залучення коштів міжнародних донорів до 27,2 млрд грн. На енергоефективність передбачено 800 млн грн і очікувані від міжнародних донорів до 3 млрд грн.

На освіту уряд пропонує виділити 145,1 млрд грн, що на 17% більше, ніж в цьому році. До кінця 2017 року кабмін хоче підвищити зарплати вчителям в середньому на 1475 грн. На стипендії заплановано на 576 млн грн більше, ніж у цьому році.

Крім того кабмін передбачив і зростання зарплат медпрацівників. Міністерство охорони здоров'я отримає 58 млрд грн, з них майже 6 млрд на централізовану закупівлю медикаментів.

Культурна сфера також названа пріоритетною, в наступному році Кабмін пропонує виділити 3,028 млрд грн. На Євробачення передбачені 455 млн грн і 500 млн грн закладено на створення і розповсюдження національних фільмів.

На дипломатичну службу уряд пропонує виділити 4 млрд грн, що на 1 млрд більше ніж у цьому році.

Як повідомлялось, 15 вересня урядовий проект закону про держбюджет України на 2017 рік внесено до Верховної Ради.