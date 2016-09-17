Полиция разбирается с "обстрелом" посольства РФ

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Суббота, 17 сентября 2016, 10:17

Полиция устанавливает обстоятельств ночных событий у посольства РФ в Украине.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, около часа ночи в Соломенское управление полиции поступило сообщение о совершении хулиганских действий на проспекте Воздухофлотском. На место прибыла следственно-оперативная группа.

"Выяснилось, что около 20-ти человек в балаклавах подошли к посольству иностранного государства, закрепили предмет, похожий на салютные установки, и направили его в сторону дипломатического учреждения. Через несколько минут раздался ряд выстрелов. В результате здание получило незначительные повреждения", - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Правоохранители тщательно осмотрели место происшествия, изъяли предмет, с которого были осуществлены выстрелы.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Правоохранители проводят дальнейшую проверку, устанавливают подробности этого события и лиц, к нему причастных.

Вместе с тем, в посольстве России в Украине заявили, что в ночь на субботу группа неизвестных бросила на территорию посольства дымовую шашку и применила салютную установку.

"В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии. По счастливой случайности возгорания не произошло" – цитирует сообщение посольства "Интерфакс-Украина".

"Нападавших было около 20 человек. Местная полиция их не задержала", - добавили в диппредставительстве.

Как сообщило агентство Reuters, в ночь на 17 сентября неизвестные демонстранты с антироссийскими лозунгами совершили "нападение" на посольство РФ в Киеве.

Демонстранты в балаклавах обстреляли здание из салютных ракетниц. Два человека, также с закрытыми лицами, в это время держали развернутый плакат с надписью "Русские свиньи, здесь вам сегодня фейерверк, а завтра будут Грады".

Темы: Росcия полиция
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