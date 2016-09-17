В России надеются, что их выборы таки пройдут в Украине

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Суббота, 17 сентября 2016, 10:31

Украина должна обеспечить безопасность в ходе голосования россиян на ее территории 18 сентября, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Мы для этого (голосования россиян в Украине - ИФ) сделали все, что должны были сделать. Все бюллетени доставлены, участки подготовлены. С нашей стороны все подготовлено. Остальное, безопасность обязано обеспечить то государство, на территории которого находятся наши избирательные участки", - сказал Памфилова журналистам в субботу, передает Интерфакс.

Так она ответила на вопрос, состоится ли в Украине голосование россиян на территории дипломатических представительств.

Во всяком случае, отметила Памфилова, есть понимание о ситуации со стороны ОБСЕ.

"Надеюсь, что все будет нормально", - сказала она.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипломатических учреждениях на украинской территории из-за включения Крыма в состав многомандатного федерального избирательного округа на парламентских выборах.

Темы: Росcия виборы
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