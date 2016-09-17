Министры энергетики Украины и РФ обсудят энергоснабжение Донбасса – Кучма

На 21 сентября в Минске запланирована встреча министров энергетики Украины и РФ для обсуждения вопросов энергоснабжения Донбасса.

Об этом сообщил второй президент Украины Леонид Кучма журналистам в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы эти проблемы каждый раз обсуждаем, на каждой встрече. Предполагалось, что 21-го числа (сентября) должен приехать министр наш и министр российский, и по более крупным проблемам поговорить", - сказал Кучма.

По его словам, ситуация на Донбассе сложная, инфраструктура разрушена и для ее восстановления необходимо вкладывать инвестиции. "Должны обсудить, но удастся ли достичь согласия - неизвестно", - подчеркнул Кучма.