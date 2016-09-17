Міністри енергетики України та РФ обговорять енергопостачання Донбасу - Кучма

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Субота, 17 вересня 2016, 11:35

На 21 вересня в Мінську запланована зустріч міністрів енергетики України і РФ для обговорення питань енергопостачання Донбасу.

Про це повідомив другий президент України Леонід Кучма журналістам у суботу в Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми ці проблеми щоразу обговорюємо, на кожній зустрічі. Передбачалося, що 21-го числа (вересня) повинен приїхати міністр наш і міністр російський, і по більш крупних проблемах поговорити", - сказав Кучма.

За його словами, ситуація на Донбасі складна, інфраструктура зруйнована і для її відновлення необхідно вкладати інвестиції. "Повинні обговорити, але чи вдасться досягти згоди - невідомо", - підкреслив Кучма.

Теми: Кучма Росія Донбас Мінпаливенерго
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