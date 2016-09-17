Гройсман: Мы за мир, но на наших условиях

00
1
Суббота, 17 сентября 2016, 12:07

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что Украина выступает за мир с Россией, но только на своих условиях.

Об этом он заявил, выступая в субботу в рамках 13 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Мир, абсолютный мир, только на наших условиях. Ведь мы не являемся страной-агрессором, который хочет захватить другие территории", - сказал он, отвечая на вопрос, как он видит будущее отношений с Россией.

"Я не согласен с тем, что звучат оценки конфликты России и Украины. Я думаю, что этот конфликт более глобальный", - сказал Гройсман, добавив, что это конфликт между двумя мирами - демократическим и тем, который "не понимает, что такое демократия".

По его словам, конфликт в Украине является вызовом для всех демократических стран мира, "которые считают, что ценности нельзя менять силой, за ценности надо бороться".

"Вопрос стоит - кто следующий? Было бы очень наивно полагать, что агрессор остановится на том, что он сделал", - сказал Гройсман.

По его словам, "агрессор должен отказаться от своих планов убивать, захватывать, представлять угрозу".

Украинская правда

Темы: Гройсман Росcия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Гройсман: Диппредставительства РФ 18 сентября будут охранять в штатном режиме 17 сентября 2016, 11:18
Решение по "Укртрансгазу" может быть изменено - Гройсман 17 сентября 2016, 10:56
Гройсман пообещал не повышать ставки ключевых налогов в 2017 году 16 сентября 2016, 10:11
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.52.198.---sergrus17.09.2016 12:19
Эту бы рожу сытую да в окопы рядовым, под мины и пули. Как бы тогда этот жопоголовый рассуждал про мир на своих условиях?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Россия готова выступить гарантом договоренностей по Донбассу – Путин
Гройсман: Мы за мир, но на наших условиях
Решение по "Укртрансгазу" может быть изменено - Гройсман
В России надеются, что их выборы таки пройдут в Украине
Все новости
Фото

"Стоп цензуре! Граждане за свободные страны" объявил победителей

Театр

Меню на завтра. Новая британская драма на украинских сценах