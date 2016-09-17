Гройсман: Мы за мир, но на наших условиях

Премьер Владимир Гройсман заявляет, что Украина выступает за мир с Россией, но только на своих условиях.

Об этом он заявил, выступая в субботу в рамках 13 ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

"Мир, абсолютный мир, только на наших условиях. Ведь мы не являемся страной-агрессором, который хочет захватить другие территории", - сказал он, отвечая на вопрос, как он видит будущее отношений с Россией.

"Я не согласен с тем, что звучат оценки конфликты России и Украины. Я думаю, что этот конфликт более глобальный", - сказал Гройсман, добавив, что это конфликт между двумя мирами - демократическим и тем, который "не понимает, что такое демократия".

По его словам, конфликт в Украине является вызовом для всех демократических стран мира, "которые считают, что ценности нельзя менять силой, за ценности надо бороться".

"Вопрос стоит - кто следующий? Было бы очень наивно полагать, что агрессор остановится на том, что он сделал", - сказал Гройсман.

По его словам, "агрессор должен отказаться от своих планов убивать, захватывать, представлять угрозу".

Украинская правда