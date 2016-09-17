Гройсман: Ми за мир, але на наших умовах

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Субота, 17 вересня 2016, 12:07

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що Україна виступає за мир із Росією, але тільки на своїх умовах.

Про це він заявив, виступаючи в суботу в рамках 13 щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

"Мир, абсолютний мир, тільки на наших умовах. Бо ми не є країною-агресором, яка хоче захопити інші території", - сказав він, відповідаючи на питання, як він бачить майбутнє стосунків з Росією.

"Я незгоден з тим, що лунають оцінки конфлікти Росії й України. Я думаю, що цей конфлікт більш глобальний", - сказав Гройсман, додавши, що це конфлікт між двома світами – демократичним та тим, який "не розуміє, що таке демократія".

За його словами, конфлікт в Україні є викликом для всіх демократичних країн світу, "які вважають, що цінності не можна змінювати силою, що за цінності треба боротися".

"Питання стоїть – хто наступний? Було б дуже наївно вважати, що агресор зупиниться на тому, що він зробив", - сказав Гройсман.

За його словами, "агресор має відмовитися від своїх планів вбивати, захоплювати, становити загрозу".

Українська правда

Теми: Гройсман Росія Донбас
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IP: 37.52.198.---sergrus17.09.2016 12:19
Эту бы рожу сытую да в окопы рядовым, под мины и пули. Как бы тогда этот жопоголовый рассуждал про мир на своих условиях?
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