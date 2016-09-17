На Яворивском полигоне во время учений погиб военный

843 просмотра
0
Суббота, 17 сентября 2016, 12:52

На одном из полигонов Западного региона военнослужащий умер от огнестрельного ранения в ходе занятий по огневой подготовке.

"16 сентября 2016 года около 22.00 часов, на одном из полигонов Западного региона, во время проведения плановых занятий по огневой подготовке, в ходе выполнения упражнений стрельб из штатного вооружения боевых машин с ходу, в ночное время, было допущение нарушения мер безопасности", - сообщает пресс-служба оперативного командования Запад.

"Предварительно установлено, что экипаж одной из боевых машин пехоты потерял ориентировку на местности. Приняли бортовые огни боевой машины пехоты, которая находилась впереди, за огни, которые подсвечивают цель. Руководитель занятия, обнаружив, что нарушаются меры безопасности, дал команду на немедленное прекращение огня. Но экипаж боевой машины успел сделать выстрел", - говорится в сообщении.

Вследствие пробития брони башни, получил огнестрельное ранение военнослужащий. На месте происшествия силами медицинской роты бригады была оказана первая медицинская помощь и организована эвакуация в медицинское учреждение.

"К сожалению, при осуществлении эвакуации военнослужащий умер в карете скорой помощи", - сообщила пресс-служба.

В соответствии с приказом командира воинской части назначено служебное расследование.

По информации СМИ, трагедия произошла на Яворивском полигоне.

Темы: Вооруженные силы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
"Укроборонпром" показал ударный вертолет Ми-24ПУ1 13 сентября 2016, 03:45
СМИ: Генерал Ткачук владеет тремя домами, хотя по декларации бездомный 9 сентября 2016, 20:41
В Одессе горело судно ВМС "Донбасс" 4 сентября 2016, 09:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 1 военный погиб, 6 ранены
В проект бюджета заложены 1,5 миллиарда со спецконфискации - премьер
Россия готова быть гарантом договоренностей по Донбассу – Путин
Гройсман: Мы за мир, но на наших условиях
Все новости
Львовский форум

Форум издателей объявил 23 лучшие книги года

Папина дочка

Как рождения ребенка может изменить человека