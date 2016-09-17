На Яворивском полигоне во время учений погиб военный

На одном из полигонов Западного региона военнослужащий умер от огнестрельного ранения в ходе занятий по огневой подготовке.

"16 сентября 2016 года около 22.00 часов, на одном из полигонов Западного региона, во время проведения плановых занятий по огневой подготовке, в ходе выполнения упражнений стрельб из штатного вооружения боевых машин с ходу, в ночное время, было допущение нарушения мер безопасности", - сообщает пресс-служба оперативного командования Запад.

"Предварительно установлено, что экипаж одной из боевых машин пехоты потерял ориентировку на местности. Приняли бортовые огни боевой машины пехоты, которая находилась впереди, за огни, которые подсвечивают цель. Руководитель занятия, обнаружив, что нарушаются меры безопасности, дал команду на немедленное прекращение огня. Но экипаж боевой машины успел сделать выстрел", - говорится в сообщении.

Вследствие пробития брони башни, получил огнестрельное ранение военнослужащий. На месте происшествия силами медицинской роты бригады была оказана первая медицинская помощь и организована эвакуация в медицинское учреждение.

"К сожалению, при осуществлении эвакуации военнослужащий умер в карете скорой помощи", - сообщила пресс-служба.

В соответствии с приказом командира воинской части назначено служебное расследование.

По информации СМИ, трагедия произошла на Яворивском полигоне.