Луценко: Порошенко придет на допрос по делу Майдана после поездки в США

Президент Петр Порошенко намерен дать показания в деле о событиях во время Революции достоинства после возвращения из США.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам в субботу в Киеве в кулуарах 13-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает "Интерфакс-Украина".

"Мы вызвали президента на допрос. Сразу же после его возвращения из командировки в ООН мы договорились о встрече со следователями", - сказал генпрокурор.

18-21 сентября президент Украины осуществит визит в Соединенные Штаты, где выступит на Генассамблее ООН и в Совете Безопасности ООН.