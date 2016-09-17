ТКГ видела дорожную карту по Донбассу, но не договорилась – Кучма
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ознакомлена с дорожной картой выполнения минских договоренностей, но достичь взаимопонимания пока не удалось.
Об этом сообщил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы видели этот документ", - сказал Кучма.
По его словам, этот проект документа подготовлен, советники Франции, Германии, Украины, а также России ведут работу в этом направлении.
"Но достичь взаимопонимания в этом плане слишком сложно", - добавил он.
Кучма также считает, что недолгий период прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе был связан с визитом глав МИД Франции и Германии в Украину.
"Я так понимаю, это были их обещания перед приездом важных гостей. Я имею в виду министров иностранных дел Германии и Франции. Плюс был саммит Евросоюза в Братиславе", - сказал он.
Кучма добавил, что на Трехсторонней контактной группе была достигнута договоренность о прекращении огня. "Это средство для давления и манипуляций, давления на Украину", - подчеркнул он.
Как известно, 15 сентября главы МИД Украины, Германии и Франции посетили Краматорск и Славянск (Донецкая область).