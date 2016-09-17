"Нормандская четверка" может встретиться в октябре - МИД Франции

Министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро надеется, что очередная встреча лидеров "нормандской четверки" состоится в октябре.

Об этом он заявил в интервью французскому телеканалу LCI, текст которого обнародовала пресс-служба МИД Франции, сообщает Укринформ.

Отвечая на вопрос ведущего, каких именно действий в исполнение Минских соглашений стоит ожидать в ближайшее время, министр сказал: "Прежде всего это прекращение огня. На следующей неделе состоится конкретное действие (20 сентября запланированы переговоры по отводу вооружения из трех участков линии разграничения на востоке Украины), которое также включает в себя политический процесс, который, я рассчитываю, в ближайшее время мы сможем конкретизировать на саммите, который состоится, мы надеемся, в октябре с участием президента Олланда, канцлера Меркель, президента Порошенко и президента Путина".

По словам министра, "украинцы и россияне", что "очень важно", согласились прекратить огонь.

"Вы знаете, что имела место интервенция в восточной части Украины..., что не является приемлемым с точки зрения международного права", - напомнил Эро, добавив, что это произошло впервые со времен Второй мировой войны.

По его словам, "нужно положить конец заявлениям, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины, которую мы уважаем". Именно поэтому Франция и Германия инициировали Нормандский формат, чтобы заключить Минские соглашения, которые являются мирными соглашениями, добавил он.

На этой неделе во время двухдневного визита в Киев Эро назвал встречу министров иностранных дел Украины, Франции и Германии важным этапом для подготовки встречи в нормандском формате на высшем политическом уровне.