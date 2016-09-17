Нацгвардия и полиция "усиливаются" перед российскими выборами в облцентрах

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Суббота, 17 сентября 2016, 14:15

В ряде областных центров Украины 18 сентября Нацгвардия и Нацполиция перейдут на усиленный вариант несения службы на объектах Генконсульства РФ в связи с выборами в Госдуму РФ.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на облуправления Нацполиции.

В частности, директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало отметил, что к обеспечению правопорядка у посольств РФ в Киеве, Львове, Одессе и Харькове в день выборов в Госдуму будет привлечено "достаточное количество правоохранителей", а правопорядок будет обеспечиваться только на украинских территориях, прилегающих к диппредставительствам.

Тракало добавил, что военнослужащие Нацгвардии, которые обеспечивают охрану дипучреждений, работают в штатном режиме.

"Правоохранители примут все меры для недопущения каких-либо инцидентов и провокаций", - отметил он.

В случае возникновения внештатных ситуаций может быть задействован уже сформированный резервы силовиков.

"На особом контроле находится возможно проведение акций общественности у дипучреждений. Если таковые будут проводиться, то с их организаторами проведут разъяснительную работу", - добавил Тракало.

По информации источника в МВД, общее количество правоохранителей, которые будут привлечены к обеспечению правопорядка в день выборов, составит 1,5 тысячи человек, в т.ч. - военнослужащие Нацгвардии и полицейские.

В управлении Нацполиции Одесской сообщили, что в консульство РФ в Одессе будут стянуты силы Шевченковского отдела полиции, а также некоторое количество сотрудников Главного управления.

Точное количество правоохранителей, которые будут задействованы, не сообщили, правоохранители будут находиться у консульства с утра до вечера.

В Харькове 18 сентября Нацгвардия и Нацполиция переходят на усиленный вариант несения службы на объектах генконсульства РФ.

"В связи с возможными провокациями и обострением ситуации приняты меры по усилению несения службы на объектах консульского представительства РФ в Харькове. На этот период служба будет организована в усиленном совместно с сотрудниками Национальной полиции", - сообщили в Восточном территориальном управлении Нацгвардии.

Как известно, Украина приняла решение о запрете открытия полноценных избирательных участков в российских дипломатических учреждениях на украинской территории за счет включения Крыма в многомандатному федерального избирательного округа на парламентских выборах.

В субботу глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что Украина должна обеспечить безопасность во время голосования россиян на ее территории 18 сентября.

Премьер Владимир Гройсман заявил, что правоохранители будут работать в штатном режиме возле российских диппредставительств в день выборов в Госдуму РФ.

Темы: виборы Росcия полиция
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