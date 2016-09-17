Порошенко попросил Меркель о лечении Умерова в Германии

Президент Петр Порошенко обратился к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой предоставить заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову возможность для лечения в Германии.

Об этом он сказал Меркель во время телефонного разговора, сообщает в субботу пресс-служба президента.

"Петр Порошенко также обратился к Ангеле Меркель с просьбой предоставить заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову возможность для прохождения лечения в одном из медицинских учреждений Германии", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе. Президент Украины отметил необходимость полного прекращения огня российскими боевиками и необходимости освобождения всех заложников.

Собеседники договорились продолжить координировать усилия для выполнения Москвой условий безопасности Минских договоренностей и прекращения российской агрессии против Украины.