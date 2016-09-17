Луценко рассказал о трех уровнях своего "квеста" в ГПУ

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Суббота, 17 сентября 2016, 15:24

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал о трех уровня своего "квеста" в Генеральной прокуратуре.

Выступая на YES Ukraine 2016 Луценко сообщил о том, что сделала ГПУ под его руководством, "чтобы страна почувствовала, что закон одинаков для всех".

"Мы неплохо прошли первый уровень, когда руководители различных госучреждений и экс- и нынешней власти привлечены к ответственности, задержаны, арестованы и сейчас находятся в изоляторе, ожидая начала судебного процесса. Я говорю о заместителе главы НБУ, о заместителе "Нафтогаза", сыне действующего нардепа, о руководителе облпрокуратуры, возглавлявшем "янтарную мафию", о нескольких экс-нардепах, руководителе крупного коммерческого банка, об убийцах участников Майдана, заместителях действующих губернаторов и о многих других", - заявил Луценко.

При этом он добавил, что важен "не только факт преследования, но и факт осуждения", в связи с чем он ожидает судебного решения по первому заместителю губернатора Николаевщины.

"Если суд даст ему реальную тюрьму, страна проснется в другом состоянии", - добавил Луценко.

Вторым уровнем "квеста" Луценко назвал неприкасаемых депутатов и судей.

"ГПУ готовит ряд представлений в ВР о привлечении к уголовной ответственности и депутатов, и судей. Этот уровень "квеста" я планирую пройти еще в этом году", - заявил генпрокурор.

"Третий уровень - олигархи. Наиболее важная проблема, которая существует в Украине, т.к.  сдерживает конкуренцию, генерирует новых депутатов. Они (олигархи) консервируют экономику и политику, политическую культуру. Добраться до них сложнее, но мы идем и по этому пути", - отметил Луценко.

Украинская правда

Темы: Луценко Генпрокуратура
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IP: 93.75.42.---formalin17.09.2016 16:23
У країні існує і процвітає масова злочинність, а ГПУ СУЄ ХОБОТ У СПРАВИ антикорупційних структур. Справи Луценка - це бурштин і контрабанда, це ігорна мафія, це злочинні угруповання, рейдерство та тітушкування, це безпека громадян на вулицях та у власних оселях. І результатів тут практично катма - є приписки, звіти, популізм, брехня...
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