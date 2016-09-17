В РФ говорят, что Франция согласна с ними во взглядах на "Минск"

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Суббота, 17 сентября 2016, 15:30

Министры иностранных дел Франции Жан-Марк Эро и России Сергей Лавров провели телефонный разговор в субботу по инициативе французской стороны.

Как сообщает пресс-служба МИД РФ, французский министр проинформировал Лаврова об итогах своей совместной с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером поездки в Киев 14-15 сентября.

В этом контексте состоялся обмен мнениями по тематике урегулирования кризиса на юго-востоке Украины.

"Оба министра четко подтвердили безальтернативность добросовестного исполнения Минских договоренностей, включая параллельное решение вопросов укрепления безопасности и выполнения обязательств Киева по политическим аспектам урегулирования", - утверждают в МИД РФ.

С российской стороны внимание Эро было привлечено к продолжающимся актам вандализма в отношении загранучреждений России в Украине.

"Лавров призвал французскую сторону повлиять на Киев с целью принятия им исчерпывающих мер по обеспечению безопасности дипломатических и консульских представительств России, особенно в контексте предстоящих 18 сентября выборов в Госдуму", - говорится в сообщении.

Как сообщалось 14 сентября Эро заявил, что после установления режима тишины на Донбассе Киев должен начать выполнение политических условий минских соглашений.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин опроверг принуждение Францией и Германией Украины к принятию закона о местных выборах и предоставлению особого статуса Донбасса.

"Они также понимают, что нужно продвигаться по пути политического трека, нужно продвигаться по пути освобождения заложников, без всех этих компонентов ничего не будет - это они и понимают под "параллельностью". Но они не заставляют нас, и вы можете об этом с ними поговорить, сначала что-то принимать, так как, если мы сейчас это примем, это означает, что те, кто сейчас Россией поставлен у власти, они просто будут легитимизированы и ничего больше", - сказал Климкин.

Темы: Росcия Франция Донбасс
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