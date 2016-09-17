Порошенко: пожарный инспектор не должен наводить ужас на предпринимателей

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Суббота, 17 сентября 2016, 16:14

Госслужба по чрезвычайным ситуациям должна избавиться от "несвойственных ей функций бизнес-регулятора".

Об этом заявил президент Петр Порошенко на торжествах по случаю Дня спасателя в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Может, это и не к празднику, но должен об этом сказать - пожарный инспектор не должен наводить ужас на предпринимателей, он должен спасать людей", - сказал он.

Президент отметил, что ни один владелец предприятия не хочет, чтобы оно сгорело, и способен проявить свою ответственность за сохранение и жизни работников, и собственного имущества.

"Меня ознакомили с новой системой профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций, которая предусматривает, что в дальнейшем контролироваться будут только предприятия высокой зоны риска. В целом я воспринимаю такой подход", - сообщил он.

Президент отметил, что любые мелкие предприятия смогут застраховаться и получить полную компенсацию и нести ответственность самостоятельно за качество пожарной защиты.

"Этот подход позволит убрать коррупционную компоненту, и оставить в публичном образе спасателей только романтико-героическую составляющую", - подчеркнул он.

Порошенко также сообщил, что решил подписать указ о новой символике ГСЧС.

"Сегодня я принял решение подписать Указ о новой символике Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Уверен, что для личного состава Службы это станет еще одним признаком необходимости проведения назревших перемен и существенного обновления важной государственной структуры", - заявил президент.

Украинская правда

Темы: Порошенко чрезвычайное происшествие
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