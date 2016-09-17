Погибших во время чрезвычайных ситуаций стало на 20% меньше – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет об уменьшении на 20% летальных случаев во время чрезвычайных ситуаций.

"Вы каждый день совершенствуете систему реагирования, дисциплину и ответственность спасателей. Мне доложили, что за последнее время погибших во время пожаров и чрезвычайных ситуаций стало на 20% меньше", - сказал он в ходе празднования Дня спасателя в пгт Козин в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

Глава государства прировнял работу спасателей к работе военных, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции. Кроме того, он особо отметил работу и заслуги спасателей, которые с первых дней АТО также принимали в ней участие.

"Вы спасаете людей не только в тылу. Большого уважения заслуживает самоотверженный труд ваших коллег на Донбассе, где они обустраивают оборонные рубежи вместе с саперными подразделениями ВСУ разминируют территории, спасая людей от смерти, оказывают помощь раненым, эвакуируют местное население из зоны боевых действий", - сказал Порошенко.

Он добавил, что с начала проведения АТО на востоке Украины погибли 18 спасателей.

Что касается обеспечения техникой, то, по словам Порошенко, в прошлом году подразделения ГСЧС получили в распоряжение 67 единиц техники, а "в текущем году получат еще около 100 единиц".

Вместе с тем, пресс-служба президента сообщает, что по случаю Дня спасателя он вручил государственные награды Украины спасителями, которые отличились в ходе спасательных операций и при исполнении ими своих обязанностей.

Высокие государственные награды из рук президента получили десять спасателей.

Глава государства также вручил сертификаты и ключи от квартир.

Кроме того, Порошенко посетил учебный полигон ГП "Мобильный спасательный центр ГСЧС Украины" в Киевской области, где осмотрел возможности пожарно-спасательных сил при проведении операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций.