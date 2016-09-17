Саммит Украина-ЕС должен состояться в конце октября-ноябре – Климкин
Проведение саммита Украина-ЕС, который дважды откладывался этого года, ожидается к концу осени 2016 года.
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая на вопрос "Европейской правды".
"Будет ли он в октябре, или в ноябре – мы должны это согласовать", - отметил он.
Министр подтвердил информацию ЕП о том, что саммит отложили, в частности, к решению вопроса безвизового режима.
"Любое событие должно приносить результаты, и саммит Украина-ЕС должен быть событием. И это не только объявления о безвизовом режиме. Это должны быть и другие шаги", - пояснил он.
"Это должно быть содержательное событие, но оно 100% состоится в этом году – надеюсь, что или в конце октября, или в ноябре", - подчеркнул министр.
По его словам, Саммит с Украиной есть смысл проводить лишь после Саммита ЕС, который запланирован на 20-21 октября.