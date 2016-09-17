Парубий: Светская власть и парламент - сторонники единой православной церкви

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Суббота, 17 сентября 2016, 17:04

Парламент и светская власть не намерены вмешиваться или регламентировать религиозную жизнь, но являются сторонниками того, чтобы в Украине была единая православная церковь.

Об этом 17 сентября заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в ходе встречи с делегацией монахов монастыря с Афона, сообщает пресс-служба парламента.

"Сегодня в обществе идет оживленная дискуссия о предоставлении автокефалии Православной Церкви в Украине", - отметил Парубий он и напомнил, что в июне Верховная Рада приняла обращение к Патриарху Варфоломею относительно автокефалии Украинской Церкви, за которое проголосовало большое количество депутатов.

Парубий добавил, что это "является вопросом не только религиозного характера, но и вопросом национальной безопасности".

"Украине приходится защищать свою независимость от беды, которая пришла с российскими танками, и стала большим испытанием, ведь происходит агрессия как военная, так и вмешательство в духовное пространство", - отметил спикер ВР.

При этом он подчеркнул, что "парламент, светская власть не намерены вмешиваться или регламентировать религиозную жизнь, но являются сторонником того, чтобы в Украине была единая православная церковь, и мы только повторили молитвы миллионов украинский, обращаясь к Патриарху Варфоломею".

Темы: Парубий церковь
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