Парубій: Світська влада і ВР - прихильники єдиної православної церкви

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Субота, 17 вересня 2016, 17:04

Парламент та світська влада не має наміру втручатися чи регламентувати релігійне життя, але є прихильником того, щоб в Україні була єдина православна церква.

Про це 17 вересня заявив спікер Верховної Ради Андрій Парубій у ході зустрічі з делегацією ченців монастиря з Афону, повідомляє прес-служба парламенту.

"Сьогодні у суспільстві йде жвава дискусія про надання автокефалії Православній Церкві в Україні", - зазначив Парубій він і нагадав, що у червні Верховна Рада ухвалила звернення до Патріарха Варфоломія щодо автокефалії Української Церкви, за яке проголосувала велика кількість депутатів.

Парубій додав, що це "є питанням не тільки релігійного характеру, але й питанням національної безпеки".

"Україні доводиться захищати свою незалежність від біди, яка прийшла з російськими танками, і стала великим випробуванням, адже відбувається агресія як військова, так і втручання у духовний простір", - зауважив спікер ВР.

При цьому він наголосив, що "парламент, світська влада не має наміру втручатися, чи регламентувати релігійне життя, але є прихильником того, щоб в Україні була єдина православна церква,  і ми лише повторили молитви мільйонів українців, звертаючись до Патріарха Варфоломія".

Теми: Парубій церква
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