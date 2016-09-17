Климкин: политика США по Крыму не изменится даже в случае избрания Трампа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что политика официального Вашингтона по Крыму останется неизменной при любом исходе президентских выборов в США.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодной встрече Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его мнению, ослабление "крымского пакета" санкций противоречит долгосрочным интересам США.

"Если мы даже не сдаем (вопрос санкций), а просто делаем шаг назад в этом вопросе, это нас отбрасывает далеко назад. Это – путь в никуда", - сказал он. "Я не верю, что возможны любые изменения политики непризнания является возможной", - подчеркнул министр.

"Вопрос не только в политике непризнания в отношении Крыма, но также в сохранении постоянного координированного давление, которое имеет в США двухпартийную поддержку", - добавил глава МИД.

Экс-руководитель ЦРУ Леон Панетта, который также участвовал в панельной дискуссии, подчеркнул, что система противовесов в американской власти не позволит новому президенту кардинально изменить политику государства.

"Если Трамп станет президентом, у него тотчас будут большие проблемы с выполнением какого-либо своего обещания. Мы не выбираем короля и не выбираем человека с полномочиями короля. Судебная система, конгресс, сенат – их мнение является важным в принятии решений в государстве.

Поэтому в случае избрания он моментально столкнется с очень серьезными проблемами", - заявил Панетта.