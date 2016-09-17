Климкин: политика США по Крыму не изменится даже в случае избрания Трампа

00
0
Суббота, 17 сентября 2016, 17:35

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что политика официального Вашингтона по Крыму останется неизменной при любом исходе президентских выборов в США.

Об этом он заявил в выступлении на ежегодной встрече Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его мнению, ослабление "крымского пакета" санкций противоречит долгосрочным интересам США.

"Если мы даже не сдаем (вопрос санкций), а просто делаем шаг назад в этом вопросе, это нас отбрасывает далеко назад. Это – путь в никуда", - сказал он. "Я не верю, что возможны любые изменения политики непризнания является возможной", - подчеркнул министр.

"Вопрос не только в политике непризнания в отношении Крыма, но также в сохранении постоянного координированного давление, которое имеет в США двухпартийную поддержку", - добавил глава МИД.

Экс-руководитель ЦРУ Леон Панетта, который также участвовал в панельной дискуссии, подчеркнул, что система противовесов в американской власти не позволит новому президенту кардинально изменить политику государства.

"Если Трамп станет президентом, у него тотчас будут большие проблемы с выполнением какого-либо своего обещания. Мы не выбираем короля и не выбираем человека с полномочиями короля. Судебная система, конгресс, сенат – их мнение является важным в принятии решений в государстве.

Поэтому в случае избрания он моментально столкнется с очень серьезными проблемами", - заявил Панетта.

Темы: Климкин США Крым
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Саммит Украина-ЕС должен состояться в конце октября или в ноябре – Климкин 17 сентября 2016, 16:53
Климкин уверяет, что Запад не вынуждает Украину менять Конституцию 15 сентября 2016, 12:34
Климкин: Статус-кво на Донбассе не будет, российские войска должны уйти 14 сентября 2016, 22:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Коболев: Стокгольм может отказать "Нафтогазу" в иске к "Газпрому"
Саммит Украина-ЕС должен состояться в конце октября или в ноябре – Климкин
Экс-министр обороны США: настало время предоставить Украине оружие
Луценко показал на дырявом стакане главное в работе
Все новости
Культура

Музей и церковь: Обреченные на сотрудничество

Театр

Меню на завтра. Новая британская драма на украинских сценах