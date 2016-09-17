Клімкін: політика США по Криму не зміниться навіть в разі обрання Трампа

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що політика офіційного Вашингтона щодо Криму лишиться незмінною за будь-якого результату президентських виборів в США.

Про це він заявив у виступі на пленарному засіданні щорічної зустрічі Yalta European Strategy, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На його думку, послаблення "кримського пакету" санкцій суперечить довготерміновим інтересам США.

"Якщо ми навіть не здаємо (питання санкцій), а просто робимо крок назад у цьому питанні, це нас відкидає далеко назад. Це – шлях нікуди", - заявив він.

"Тому я не вірю, що будь-яка зміни політики невизнання є можливою", - наголосив міністр.

"Питання не лише у політиці невизнання щодо Криму, але також питання збереження постійних координованих зусиль, що має в США двопартійну підтримку", - додав глава МЗС.

Екс-керівник ЦРУ Леон Панетта, який також брав участь у панельній дискусії, наголосив, що система противаг у американській владі не дозволить новому президенту кардинально змінити політику держави.

"Якщо Трамп стане президентом, він матиме велику проблему з виконанням будь-якої своєї обіцянки. Ми не обираємо короля і не обираємо людину з повноваженнями короля. Судова система, конгрес, сенат – їх думка є важливою в ухваленні рішень в державі.

Тому в разі обрання він моментально стикнеться із дуже серйозними проблемами", - заявив Панетта.