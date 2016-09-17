Геращенко рассказала детали освобождения двух украинцев из плена боевиков

Освобожденные из плена боевиков двое украинцев - Владимир Жемчугов и Юрий Супрун - требуют "серьезного лечения, реабилитации и протезирования", одного из них в ночь на 17 сентября в Донецке "приговорили к 18 годам за шпионаж на Украину".

Об этом сообщила вице-спикер ВР, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбасса Ирина Геращенко.

"Уже через несколько часов Владимир и Юрий будут в Киеве, в одной из лучших больниц, президент поручил послать за ними санитарный, эвакуационный самолет. Они требуют серьезного лечения, реабилитации, Владимир - еще и протезирования", - отметила она.

По словам Геращенко, последние несколько месяцев Жемчугов "провел даже не в тюремной больнице, а в камере, откуда его таскали на "суд", угрожая 30-летним заключением.

"Супрун - представитель ООН, был задержан боевиками "за шпионаж" весной 2016-го. Последние несколько недель его также таскали на суды, откровенно пренебрегая специальным дипломатическим иммунитетом, который Юрий имел как сотрудник международное гуманитарнои Организации и шантажируя едва ли не расстрелом", - добавила Геращенко .

"В знак протеста Юрий объявил голодовку. ... Сегодня ночью Юрия "судили" в Донецке и "приговорили" к 18 годам за шпионаж на Украине. Этот цирк был нужен, чтобы не просто передать, а "помиловать", - сообщила она.

Также Геращенко отметила, что украинская сторона будет требовать, чтобы вопрос освобождения заложников стало одним из приоритетных для "нормандского формата" и стал специальной темой 21 сентября для трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

Украинская правда