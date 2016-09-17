Украина предлагала РФ рассмотреть легитимность "присоединения" Крыма. Та отказывалась

Украина уже неоднократно предлагала российской стороне в рамках Международного суда ООН рассмотреть вопрос легитимности "присоединения" Крыма к Российской Федерации.

Об этом в интервью ZN.UA заявила заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Почему-то она (РФ) отказывалась", - отметила Зеркаль.

По ее словам, в ходе консультаций в связи с арбитражным разбирательством за нарушение Россией Конвенции ООН по морскому праву российская сторона пытается "размыть процесс и увести из международно-правовой плоскости".

"Манипулирование и игнорирование правовых позиций - это обычная тактика Российской Федерации. Стратегия РФ заключается в ее намерении доказать, что без решения вопроса о принадлежности Крыма невозможно решать вопросы о нарушении прав в Черном море", - отметила Зеркаль.

Она также подчеркнула, что путем арбитража Украина хочет, чтобы тот подтвердил украинские права прибрежного государства, обязал РФ прекратить международно-противоправные действия в морских акваториях, нарушающих наши права, и дать Украине надлежащие гарантии того, что это больше не повторится; чтобы Россия компенсировала Украине все убытки, связанные с незаконной деятельностью.

Также замглавы МИД отметила, что Украина зарезервировала за собой право расширять претензии к РФ в любой момент.

"В любой момент мы можем попросить арбитраж применить временные меры или вынести временные решения. Они, например, могут быть связаны с требованием освободить Одесское и Безымянное газовые месторождения от российского присутствия и передать их Украине как государству, которому принадлежат эти месторождения и буровые установки, которые работают там", - сообщила Зеркаль.

Как известно, 14 сентября Украина инициировала арбитражное производство против России из-за нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву.

Ранее украинские власти уже подали четыре иска в Европейский суд по правам человека, требуя компенсации за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

В РФ заявили, что готовы судиться с Украиной для защиты своих претензий на Крым в случае соответствующих исков со стороны Украины.