Україна вже пропонувала РФ розглянути легітимність "приєднання" Криму. Та відмовлялася

Україна вже неодноразово пропонувала російській стороні в рамках Міжнародного суду ООН розглянути питання легітимності "приєднання" Криму до Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявила заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Чомусь вона (РФ) відмовлялася", - зазначила Зеркаль.

За її словами, в процесі консультацій у зв'язку з арбітражним розглядом за порушення Росією Конвенції ООН по морському праву російська сторона намагається "розмити процес і відвести з міжнародно-правової площини".

"Маніпулювання та ігнорування правових позицій — це звичайна тактика Російської Федерації. Стратегія Росії полягає в її намір довести, що без вирішення питання про приналежність Криму неможливо вирішувати питання про порушення прав у Чорному морі", - зазначила Зеркаль.

Зеркаль також підкреслила, що шляхом арбітражу Україна хоче, щоб той підтвердив українські права прибережної держави, зобов'язав РФ припинити міжнародно-протиправні дії в морських акваторіях, що порушують наші права, і дати Україні належні гарантії того, що це більше не повториться; щоб Росія компенсувала Україні всі збитки, пов'язані з незаконною діяльністю.

Також заступник глави МЗС зазначила, що Україна зарезервувала за собою право розширювати претензії до РФ у будь-який момент.

"У будь-який момент ми можемо попросити арбітраж застосувати тимчасові заходи або винести тимчасові рішення. Вони, наприклад, можуть бути пов'язані з вимогою звільнити Одеське і Безіменне газові родовища від російської присутності і передати їх Україні як державі, якій належать ці родовища і бурові установки, які працюють там", - повідомила Зеркаль.

Як відомо, 14 вересня Україна ініціювала арбітражне провадження проти Росії через порушення нею Конвенції ООН з морського права.