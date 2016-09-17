Україна вже пропонувала РФ розглянути легітимність "приєднання" Криму. Та відмовлялася

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Субота, 17 вересня 2016, 17:59

Україна вже неодноразово пропонувала російській стороні в рамках Міжнародного суду ООН розглянути питання легітимності "приєднання" Криму до Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю DT.UA заявила заступник глави МЗС з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Чомусь вона (РФ) відмовлялася", - зазначила Зеркаль. 

За її словами, в процесі консультацій у зв'язку з арбітражним розглядом за порушення Росією Конвенції ООН по морському праву російська сторона намагається "розмити процес і відвести з міжнародно-правової площини". 

"Маніпулювання та ігнорування правових позицій — це звичайна тактика Російської Федерації. Стратегія Росії полягає в її намір довести, що без вирішення питання про приналежність Криму неможливо вирішувати питання про порушення прав у Чорному морі", - зазначила Зеркаль.

Зеркаль також підкреслила, що шляхом арбітражу Україна хоче, щоб той підтвердив українські права прибережної держави, зобов'язав РФ припинити міжнародно-протиправні дії в морських акваторіях, що порушують наші права, і дати Україні належні гарантії того, що це більше не повториться; щоб Росія компенсувала Україні всі збитки, пов'язані з незаконною діяльністю.

Також заступник глави МЗС зазначила, що Україна зарезервувала за собою право розширювати претензії до РФ у будь-який момент.

"У будь-який момент ми можемо попросити арбітраж застосувати тимчасові заходи або винести тимчасові рішення. Вони, наприклад, можуть бути пов'язані з вимогою звільнити Одеське і Безіменне газові родовища від російської присутності і передати їх Україні як державі, якій належать ці родовища і бурові установки, які працюють там", - повідомила Зеркаль.

Як відомо, 14 вересня Україна ініціювала арбітражне провадження проти Росії через порушення нею Конвенції ООН з морського права.

Раніше українська влада вже подали чотири позову в Європейський суд з прав людини, вимагаючи компенсації за анексію Криму і агресію на Донбасі.

В РФ заявили, що готові судитися з Україною для захисту своїх претензій на Крим у разі відповідних позовів з боку України.

Теми: Крим Росія анексія МЗС
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IP: 195.138.81.---Kotia17.09.2016 18:19
Хитродупі моск@лі будуть це питання просто динамити (((
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