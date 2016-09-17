Россия не давала своих предложений по выполнению "Минска" – Климкин

00
0
Суббота, 17 сентября 2016, 18:19

Российская сторона не передавала странам-участницам "нормандского формата" свои предложения относительно проекта "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.

"Лавров говорил о каких-то "дорожных картах", но никаких проектов от российской стороны мы не получали. Поэтому, когда в рамках "нормандского формата" Россия представит такой свой проект, тогда мы об этом будет разговаривать", - заявил Климкин.

По его словам, Украина, Германия и Франция на сегодняшний день уже разработали соответствующий проект и теперь важно убедить Россию согласиться с логикой этого документа.

"У нас есть логика и временных рамок, и наполнения. И сейчас для нас очень важно, чтобы мы реально заставили Россию согласиться с этой логикой с точки зрения содержательного наполнения, а также согласиться с временными рамками", - сказал министр.

После этого, по его словам, этот документ будет обсуждаться в Минске. "В Минске будет обсуждаться уже практическая имплементация. Политическое наполнение - это дело "нормандского формата"", - уточнил Климкин.

Глава МИД проинформировал, что от подвижек в этом вопросе зависят и сроки будущей встречи лидеров "нормандского формата".

"Есть идеи, но пока нет точной даты. Мы обсуждаем разные варианты. Например, когда мы разговаривали с Эро и Штайнмаером (главы МИД Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер – ИФ), была идея, чтобы мы собрали "нормандский формат" на уровне министров даже на короткую встречу в Нью-Йорке. Сейчас, конечно, мы понимаем, что оснований для такой встречи нет", - сказал министр.

"Когда у нас будет результат и хотя бы общая логика "дорожной карты", которую мы можем обсуждать на политическом уровне, тогда будем собирать", - резюмировал он.

Темы: Климкин Росcия Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.
По теме
Климкин назвал попытку провести российские выборы в Украине провокацией 17 сентября 2016, 17:59
Климкин: политика США по Крыму не изменится даже в случае избрания Трампа 17 сентября 2016, 17:35
Саммит Украина-ЕС должен состояться в конце октября или в ноябре – Климкин 17 сентября 2016, 16:53
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Коболев: Стокгольм может отказать "Нафтогазу" в иске к "Газпрому"
Саммит Украина-ЕС должен состояться в конце октября или в ноябре – Климкин
Экс-министр обороны США: настало время предоставить Украине оружие
Луценко показал на дырявом стакане главное в работе
Все новости
Культура

Музей и церковь: Обреченные на сотрудничество

Театр

Меню на завтра. Новая британская драма на украинских сценах