Россия не давала своих предложений по выполнению "Минска" – Климкин

Российская сторона не передавала странам-участницам "нормандского формата" свои предложения относительно проекта "дорожной карты" выполнения Минских соглашений.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии "Интерфакс-Украина" в субботу в Киеве.

"Лавров говорил о каких-то "дорожных картах", но никаких проектов от российской стороны мы не получали. Поэтому, когда в рамках "нормандского формата" Россия представит такой свой проект, тогда мы об этом будет разговаривать", - заявил Климкин.

По его словам, Украина, Германия и Франция на сегодняшний день уже разработали соответствующий проект и теперь важно убедить Россию согласиться с логикой этого документа.

"У нас есть логика и временных рамок, и наполнения. И сейчас для нас очень важно, чтобы мы реально заставили Россию согласиться с этой логикой с точки зрения содержательного наполнения, а также согласиться с временными рамками", - сказал министр.

После этого, по его словам, этот документ будет обсуждаться в Минске. "В Минске будет обсуждаться уже практическая имплементация. Политическое наполнение - это дело "нормандского формата"", - уточнил Климкин.

Глава МИД проинформировал, что от подвижек в этом вопросе зависят и сроки будущей встречи лидеров "нормандского формата".

"Есть идеи, но пока нет точной даты. Мы обсуждаем разные варианты. Например, когда мы разговаривали с Эро и Штайнмаером (главы МИД Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер – ИФ), была идея, чтобы мы собрали "нормандский формат" на уровне министров даже на короткую встречу в Нью-Йорке. Сейчас, конечно, мы понимаем, что оснований для такой встречи нет", - сказал министр.

"Когда у нас будет результат и хотя бы общая логика "дорожной карты", которую мы можем обсуждать на политическом уровне, тогда будем собирать", - резюмировал он.