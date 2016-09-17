Режим "полной тишины" от боевиков: 13 обстрелов

В течение субботы в зоне проведения АТО зафиксировано 13 случаев открытия огня по позициям ВСУ, тяжелое вооружение российско-оккупационные войска не применяли.

Об этом сообщили в штабе АТО вечером 17 сентября.

На Донецком направлении наиболее обстрелов со стороны боевиков произошло в Авдеевский промзоне, где были использованы гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, по Верхнеторецкому боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"На Мариупольском направлении противник предпринял вооруженных провокаций в районе Марьинки, Широкино, Павлополя и Талаковки, где боевики также вели огонь из пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Все указанные случаи нарушения режима прекращения огня оккупационными войсками документируются военнослужащими украинской стороны СЦКК, отметили в пресс-центре штаба АТО.

Украинская правда