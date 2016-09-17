В ГПУ заявили, что ждут экстрадиции из Британии, которая "поможет" в деле Онищенко

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Суббота, 17 сентября 2016, 20:10

В ближайшие несколько недель из Великобритании будет экстрадирован гражданин Украины, которого Генпрокуратура подозревает в совершении преступления.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

"В ближайшие несколько недель мы ожидаем экстрадиции в Украину одного из наших граждан, которого мы подозреваем в совершении преступления. Это будет первым прецедентом экстрадиции нашего соотечественника (из Британии)", - отметил он.

Енин не уточнил имени подозреваемого и дела, в котором тот фигурирует.

При этом заместитель генпрокурора отметил, что это создаст правовой прецедент для дальнейшей экстрадиции нардепа Александра Онищенко.

Темы: Великобритания Генпрокуратура Онищенко
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