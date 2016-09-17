Порошенко поручил как можно быстрее вернуть в Украину 45 заложников

Президент Петр Порошенко поручил представителям Украины в трехстороннем контактной группе по Донбассу сделать "все возможное для возвращения в Украину всех заложников, место нахождения которых известно и пока еще неизвестно".

Об этом Порошенко заявил 17 сентября после встречи с освобожденными из плена Владимиром Жемчуговым и Юрием Супруном, которые прибыли в Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Госуправления делами.

"Я повторяю одно четкое поручение украинским представителям в Трехсторонней контактной группе, Ирина (Геращенко), к тебе лично обращаюсь, чтобы мы продолжили нашу работу и сделали все возможное, чтобы тех 45 заложников, место нахождение которых нам известно, как можно быстрее вернуть домой. А в отношении тех, место нахождения которых нам пока неизвестно, не прекращали работу", - заявил Порошенко.

Интерфакс-Украина