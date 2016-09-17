Порошенко доручив якомога швидше повернути в Україну 45 заручників

Президент Петро Порошенко доручив представникам України у тристоронній контактній групі по Донбасу зробити "усе можливе для повернення в Україну всіх заручників, місце знаходження яких відомо і поки ще невідомо".

Про це Порошенко заявив 17 вересня після зустрічі звільнених з полону Володимира Жемчугова і Юрія Супруна, які прибули в Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Держуправління справами.

"Я повторюю одне чітке доручення українським представникам в Тристоронньої контактній групі, Ірина (Геращенко), до тебе особисто звертаюся, щоб ми продовжили нашу роботу і зробили все можливе, щоб тих 45 заручників, місце знаходження яких нам відомо, як можна швидше повернути додому. А щодо тих, місце знаходження яких нам поки що невідомо, не припиняли роботу", - заявив Порошенко.

Інтерфакс-Україна