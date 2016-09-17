МИД: Украина против председательства России в СНГ

Украина выступает категорически против председательства РФ в СНГ и ждет официальных разъяснений от исполкома СНГ в связи с блокированием работы представителя Украины в заседании Совета глав государств Содружества.

Об этом говорится в заявлении МИД, распространенном пресс-службой ведомства 17 сентября.

"Украина возмущена лишением права участия в заседании Совета глав государств СНГ в узком составе главы делегации Украины посла Украины в Кыргызской Республике М.Дорошенко и попытками Исполкома СНГ блокировать его работу на заседании Совета в расширенном составе, в частности во время процедуры подписания ее итоговых решений" , - говорится в заявлении МИД.

Исполнительному комитету СНГ по поводу упомянутого инцидента направлена официальная нота, в которой заявлен протест в связи с блокированием работы Украины на заседании, а также высказано требование о предоставлении неотложных официальных разъяснений и принятия исчерпывающих мер по предотвращения подобных провокаций в будущем.

"Россия не может председательствовать в СНГ до полного восстановления Украиной суверенитета над временно оккупированными территориями АР Крым и г.Севастополь; полного выполнения Россией Минских соглашений в части вывода из отдельных районов Донецкой и Луганской областей всех незаконных вооруженных формирований, которые управляются, контролируются и финансируются из Москвы, а также их военной техники и вооружения; освобождения всех заложников и незаконно удерживаемых граждан Украины, восстановления конституционного строя и правопорядка на всей территории Донецкой и Луганской областей Украины, до восстановления контроля правительства Украины над временно неконтролируемой участком российско-украинской госграницы", - говорится в сообщении МИД.

В дипведомством подчеркнули, что "намерения РФ легитимизировать попытки аннексии АР Крым и г.Севастополь путем распространения на них переписи будут нелегитимными и ничтожными, а население, проживающее на этой территории, остается населением Украины".

Украинская правда