МЗС: Україна проти головування Росії в СНД

00
0
Субота, 17 вересня 2016, 22:20

Україна виступає категорично проти головування Російської Федерації в СНД та чекає офіційних роз'яснень від виконкому СНД у зв’язку із блокуванням роботи представника України у засіданні Ради глав держав Співдружності.

Про це йдеться у заяві МЗС, яку розповсюдила прес-служба відомства 17 вересня. 

"Україна обурена позбавленням права участі у засіданні Ради глав держав СНД у вузькому складі глави делегації України Посла України у Киргизькій Республіці М.Дорошенка та спробами Виконавчого  комітету СНД блокувати його роботу на засіданні Ради у розширеному складі, зокрема під час процедури підписання її підсумкових рішень", - йдеться у заяві МЗС.

Виконавчому комітету СНД з приводу згаданого інциденту надіслано офіційну ноту, у якій заявлено протест у зв’язку з блокуванням роботи України на засіданні, а також висловлено вимогу щодо надання невідкладних офіційних роз’яснень та вжиття вичерпних заходів з метою унеможливлення подібних провокацій у майбутньому.

"Росія не може головувати в СНД до повного відновлення Україною суверенітету над тимчасово окупованими територіями  АР Крим і м. Севастополь; повного виконання Росією Мінських угод в частині виведення з окремих районів Донецької і Луганської областей України всіх незаконних збройних формувань, що управляються, контролюються і фінансуються з Москви, а також їхньої військової техніки й озброєння; звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних громадян України; відновлення конституційного ладу і правопорядку на всій території Донецької та Луганської областей України; відновлення контролю уряду України над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - зазначено у повідомленні  МЗС. 

У дипвідомстві підкреслили, що "наміри РФ легітимізувати спроби анексії АР Крим і м. Севастополь шляхом поширення на них перепису будуть нелегітимними та нікчемними, а населення, яке проживає на цій території, залишається населенням України".

Українська правда 

Теми: Росія СНД МЗС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Кваснєвський: Плани РФ про "наддержаву" не змінилися 17 вересня 2016, 20:52
Росія не давала своїх пропозицій щодо виконання "Мінська" - Клімкін 17 вересня 2016, 18:19
Україна вже пропонувала РФ розглянути легітимність "приєднання" Криму. Та відмовлялася 17 вересня 2016, 17:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Кваснєвський: Плани РФ про "наддержаву" не змінилися
Коболєв: Стокгольм може відмовити "Нафтогазу" у позові до "Газпрому"
Саміт Україна-ЄС має відбутися наприкінці жовтня-листопаді – Клімкін
Екс-міністр оборони США: настав час надати зброю Україні
Усі новини
Пам'яті Гонгадзе

Мама Георгія. Історія життя журналіста, який зник

Історія

Як Україна розробляла бортові комп’ютери для радянських ракет