МЗС: Україна проти головування Росії в СНД

Україна виступає категорично проти головування Російської Федерації в СНД та чекає офіційних роз'яснень від виконкому СНД у зв’язку із блокуванням роботи представника України у засіданні Ради глав держав Співдружності.

Про це йдеться у заяві МЗС, яку розповсюдила прес-служба відомства 17 вересня.

"Україна обурена позбавленням права участі у засіданні Ради глав держав СНД у вузькому складі глави делегації України Посла України у Киргизькій Республіці М.Дорошенка та спробами Виконавчого комітету СНД блокувати його роботу на засіданні Ради у розширеному складі, зокрема під час процедури підписання її підсумкових рішень", - йдеться у заяві МЗС.

Виконавчому комітету СНД з приводу згаданого інциденту надіслано офіційну ноту, у якій заявлено протест у зв’язку з блокуванням роботи України на засіданні, а також висловлено вимогу щодо надання невідкладних офіційних роз’яснень та вжиття вичерпних заходів з метою унеможливлення подібних провокацій у майбутньому.

"Росія не може головувати в СНД до повного відновлення Україною суверенітету над тимчасово окупованими територіями АР Крим і м. Севастополь; повного виконання Росією Мінських угод в частині виведення з окремих районів Донецької і Луганської областей України всіх незаконних збройних формувань, що управляються, контролюються і фінансуються з Москви, а також їхньої військової техніки й озброєння; звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних громадян України; відновлення конституційного ладу і правопорядку на всій території Донецької та Луганської областей України; відновлення контролю уряду України над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону", - зазначено у повідомленні МЗС.

У дипвідомстві підкреслили, що "наміри РФ легітимізувати спроби анексії АР Крим і м. Севастополь шляхом поширення на них перепису будуть нелегітимними та нікчемними, а населення, яке проживає на цій території, залишається населенням України".

Українська правда